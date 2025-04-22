Ушел из жизни Зураб Церетели — автор знаковых памятников Самарской области

22 апреля на 92-м году жизни умер, художник-монументалист, скульптор, народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. О смерти агентству ТАСС сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.
Церетели оставил заметный след в Самарской области. В 2015 году в Самаре была установлена бронзовая скульптурная композиция «Дядя Стёпа — милиционер» высотой около 5 метров. Памятник был открыт в преддверии Дня полиции и стал символом уважения к правоохранительным органам.
В 2019 году в сквере рядом с Самарским академическим театром оперы и балета был открыт памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. Скульптура в полный рост изображает композитора в момент творческого размышления. Открытие памятника приурочили к началу музыкального фестиваля «Седьмая симфония».
Ещё одна работа мастера — памятник «Ожидание солдата» в Тольятти. Композиция изображает мать, которая ждёт сына с фронта. Скульптура установлена 22 июня 2020 года в Парке Победы и посвящена подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Зураба Константиновича. Его вклад в искусство и культурное наследие региона останется в памяти поколений.
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