Ушел из жизни Зураб Церетели — автор знаковых памятников Самарской области

Церетели оставил заметный след в Самарской области. В 2015 году в Самаре была установлена бронзовая скульптурная композиция «Дядя Стёпа — милиционер» высотой около 5 метров. Памятник был открыт в преддверии Дня полиции и стал символом уважения к правоохранительным органам.