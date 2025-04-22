«Задолженность составила 8,8 тысячи рублей». В Беларуси частная фирма выплатила зарплату 11 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Удалось установить, что сотрудникам оплата труда должна была производиться два раза в месяц. Уточняется, что речь идет про 25-ое число текущего месяца и 10-е число месяца, которое следует за расчетным. В ведомстве отметили, что по причине неисполнения нанимателем установленной обязанности на предприятии образовалась задолженность перед 11 сотрудниками по выплате зарплаты за февраль 2025 года. Сумма составила 8,8 тысячи рублей.