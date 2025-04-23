Калининградские власти ищут финансирование для третьего этапа Восточной эстакады

Проект уже получил положительное заключение экспертизы.
Представители администрации города со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры на странице губернатора Алексея Беспрозванных рассказали, что в этом году запланировано строительство Понартской улицы.
В прошлом году стоимость третьего этапа строительства оценили в 20,1 миллиарда рублей.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Эстакадный мост Калининграда близок к аварийному состоянию. Специалисты постоянно поддерживают состояние конструкции. Уже сейчас на путепроводе наложены ограничения — снижен скоростной режим, а трамваям и грузовикам на мост вообще доступ запрещен.