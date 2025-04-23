Калининградские власти ищут финансирование для третьего этапа Восточной эстакады

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Эстакадный мост Калининграда близок к аварийному состоянию. Специалисты постоянно поддерживают состояние конструкции. Уже сейчас на путепроводе наложены ограничения — снижен скоростной режим, а трамваям и грузовикам на мост вообще доступ запрещен.