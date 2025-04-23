Ученые обнаружили черную дыру, блуждающую по галактике.

Астрономы впервые обнаружили черную дыру, в одиночку дрейфующую по Млечному Пути. Она интересна тем, что вокруг нее нет вращающихся звезд. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи говорят, что этот загадочный объект находится примерно в пяти тысячах световых лет от Земли в созвездии Стрельца — намного ближе, чем сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре нашей галактики.
Черной дыре присвоено имя OGLE-2011-BLG-0462. Впервые ее начали изучать в 2022 году. Только сейчас ученые подтвердили, что вокруг объекта не вращаются звезды-компаньоны. Считается, что его масса в 7,15 раза превышает массу Солнца.
Объект не просто движется по галактике, но еще и ускоряется. Скорость черной дыры составляет 51 километр в секунду относительно соседних звезд.
Ученые предполагают, что у OGLE нет звезды-компаньона в связи с образованием объекта. Возможно, взрыв сверхновой, который породил черную дыру, дал ей мощный толчок, заставив ее начать движения по галактике.
Одиночные черные дыры невозможно обнаружить с помощью рентгеновского излучения, видимого света или радиоволн, поскольку они не излучают свет или электромагнитные волны.
Однако в 2018 году с помощью телескопа OGLE удалось зафиксировать прохождение черной дыры перед звездой, что привело к усилению света звезды из-за искривления пространства-времени.
Возможно, в будущем эта черная дыра снова начнет излучать рентгеновские и радиоволны, что позволит обнаружить ее снова.
Ранее ученые обнаружили планету, которую звезда буквально разрывает на части.