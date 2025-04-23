Ученые обнаружили черную дыру, блуждающую по галактике.

Черной дыре присвоено имя OGLE-2011-BLG-0462. Впервые ее начали изучать в 2022 году. Только сейчас ученые подтвердили, что вокруг объекта не вращаются звезды-компаньоны. Считается, что его масса в 7,15 раза превышает массу Солнца.