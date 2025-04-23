Калининград отметил 40-летие православия

В этот день, ровно 40 лет назад — в 1985 году, был официально зарегистрирован первый православный приход в регионе.
Главным событием стала торжественная литургия в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя, проведенная клириками Калининградской митрополии. После службы возле храма открылась выставка фотографий, демонстрирующих этапы становления православия в Калининградской области.
Особое внимание уделили вкладу религиозных организаций в поддержание патриотического духа и морального облика общества. Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим получил от имени главы региона Алексея Беспрозванных награду «Орден за заслуги перед Калининградской областью».
Беспрозванных выразил благодарность духовенству за активное участие в поддержке военнослужащих и подчеркнул необходимость сохранения православных традиций для воспитания новых поколений россиян.
Это событие напомнило жителям региона о значении православной веры и её влиянии на культурную идентичность и нравственное состояние общества.