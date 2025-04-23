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Калининград отметил 40-летие православия

23 апреля в Калининграде состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 40-летию восстановления православия на калининградской земле.

Источник: Янтарный край

В этот день, ровно 40 лет назад — в 1985 году, был официально зарегистрирован первый православный приход в регионе.

Главным событием стала торжественная литургия в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя, проведенная клириками Калининградской митрополии. После службы возле храма открылась выставка фотографий, демонстрирующих этапы становления православия в Калининградской области.

Особое внимание уделили вкладу религиозных организаций в поддержание патриотического духа и морального облика общества. Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим получил от имени главы региона Алексея Беспрозванных награду «Орден за заслуги перед Калининградской областью».

Беспрозванных выразил благодарность духовенству за активное участие в поддержке военнослужащих и подчеркнул необходимость сохранения православных традиций для воспитания новых поколений россиян.

Это событие напомнило жителям региона о значении православной веры и её влиянии на культурную идентичность и нравственное состояние общества.