Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александра Фролова.
Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” ІІ степени Фролова Александра Михайловича — заместителя председателя правления Псковской региональной организации Общероссийской общественной организации “Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций”, — говорится в документе.