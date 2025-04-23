Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” ІІ степени Фролова Александра Михайловича — заместителя председателя правления Псковской региональной организации Общероссийской общественной организации “Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций”, — говорится в документе.