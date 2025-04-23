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Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана

Путин наградил медалью зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александра Фролова.

Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” ІІ степени Фролова Александра Михайловича — заместителя председателя правления Псковской региональной организации Общероссийской общественной организации “Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций”, — говорится в документе.