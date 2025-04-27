Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму

Как сообщил Володин, Совет обсудит вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия. Он подчеркнул, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне тема противодействия нацизму много значит, и необходимо сделать все, чтобы защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем.