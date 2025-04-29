Депутат Рады Дубинский: Трамп уничтожает «имидж» Зеленского

«На самом деле, то что делает Трамп по принуждению Зеленского к миру — для него страшнее любых санкций и расследований. Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки — Трамп бьёт намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — говорится в публикации.