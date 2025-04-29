Депутат Рады Дубинский: Трамп уничтожает «имидж» Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп своими действиями уничтожает «имидж» Зеленского, а также лишает его поддержки, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий напомнил о выражении «из грязи — в князи». Он подчеркнул, что в случае с Зеленским происходит обратный процесс.
«Из грязи — в князи: обратное превращение», — написал Дубинский в Telegram.
Он также отметил, что Трамп наносит удар «в самую болевую точку Зеленского».
«На самом деле, то что делает Трамп по принуждению Зеленского к миру — для него страшнее любых санкций и расследований. Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки — Трамп бьёт намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — говорится в публикации.
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский врал, высказываясь о своей «готовности» к завершению конфликта на Украине.