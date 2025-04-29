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Депутат Рады Дубинский: Трамп уничтожает «имидж» Зеленского

Трамп наносит удар «в самую болевую точку Зеленского».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп своими действиями уничтожает «имидж» Зеленского, а также лишает его поддержки, заявил Александр Дубинский.

Украинский парламентарий напомнил о выражении «из грязи — в князи». Он подчеркнул, что в случае с Зеленским происходит обратный процесс.

«Из грязи — в князи: обратное превращение», — написал Дубинский в Telegram.

Он также отметил, что Трамп наносит удар «в самую болевую точку Зеленского».

«На самом деле, то что делает Трамп по принуждению Зеленского к миру — для него страшнее любых санкций и расследований. Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки — Трамп бьёт намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — говорится в публикации.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский врал, высказываясь о своей «готовности» к завершению конфликта на Украине.