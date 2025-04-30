Хабаровчанин хочет подать в суд на школу из-за буллинга

— Если говорить в принципе о буллинге, сейчас часто родители, зная это слово, пытаются его вставить везде. Даже в тех ситуациях, которые являются просто локальным конфликтом. Если буллинг действительно присутствует, мое глубокое убеждение — об этом нужно заявлять. Сам по себе он никуда не исчезнет. Наша задача — принимать максимально меры для того, чтобы эти процессы как-то сводить к нулю, — считает Татьяна Борисовна. — Очень часто родители и школа не говорят о проблеме, и из обычного локального конфликта рождается ситуация буллинга. Когда вовремя не увидели, не отработали, не привлекли профессионалов.