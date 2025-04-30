Хабаровчанин хочет подать в суд на школу из-за буллинга

Дружить с кем-то и против кого-то, скорее, закономерность, чем исключение. Но если это перерастает в травлю, время бить тревогу. Ведь буллинг — серьезная проблема, решить которую в одиночку ребенок не сможет.
В редакцию «АиФ-Дальинформ» обратился житель поселка Березовка Игорь К. и рассказал о том, что вот уже три года над его сыном Степаном (имена героев изменены. — Ред.) издеваются в школе. Ситуация дошла до такой степени накала, что мужчина написал письмо в прокуратуру.
Схема всегда одинаковая.
По словам нашего собеседника, всё началось тогда, когда мальчик ходил в детский сад. Он грыз ногти. Привычка, конечно, вредная, но безобидная. Вот только в какой-то момент она стала поводом для насмешек других детей.
Взрослые не сразу обратили на это внимание. А когда заметили, оказалось, что малыш уже стал изгоем. Родители привлекли администрацию, спор решился. Во всяком случае, так казалось…
Когда дошколята подросли, многие пошли в первый класс школы поселка Березовка. Бывшие одногруппники вновь оказались вместе. И, как предполагает отец, старые знакомые мальчика настроили против него новых, его стали систематически обижать.
— Схема всегда одинаковая. Начинает задирать кто-то один, потом нападают уже вдвоем, втроем, вчетвером. Начинают обзывать, доходит до драк, — говорит Игорь К. — Один из случаев произошел в 2023 году, весной. На уроке физкультуры трое одноклассников душили Степана шнурком.
К счастью, серьезных травм мальчику не нанесли. Ситуацию позже разбирали в кабинете директора. Зачинщики свою вину признали, даже «пустили слезу».
Сменим школу.
За три года, как утверждает Игорь, он испробовал все способы решения проблемы. Пытался общаться и с учителями, и со школьной администрацией, и с родителями других учеников. Но миром решить конфликт не вышло. Более того, теперь уже ему стали поступать жалобы на сына. То он первым провоцирует конфликты, то якобы украл деньги у одноклассника и купил себе на них булочку.
— Мне написала об этом мать одного из главных зачинщиков, — вспоминает Игорь К. — Я провел со Степаном беседу, чтобы понять, что произошло. Потом отправил ответ, где пригрозил, что подам в суд за клевету. Она, правда, извинилась. Сказала, ее сын признался, что всё придумал.
Постепенно конфликт перешел в активную фазу не только между детьми, но и между родителями.
— Я устал от всего этого и обратился в городское управление образования. 11 сентября 2024 года прошла выездная комиссия в кабинете у директора. Присутствовали я, сотрудники управления, директор школы, классный руководитель. По итогу мне прислали письмо, в котором обещали, что совместными усилиями разрешат эту ситуацию, — отмечает отец.
Но учебный год подходит к концу, а перемен семья так и не видит. Поэтому с сентября ребенка планируют перевести в другую школу. Сменить коллектив посоветовали специалисты КГАНОУ «Хабаровский центр развития психологии и детства “Псилогия”», которые дали заключение (имеется в распоряжении редакции) о состоянии мальчика.
«В ходе исследования у ребенка проявлялось негативное отношение к своим одноклассникам, учителям, администрации школы, что может быть связано с непринятием Степана в коллективе (буллинг), отсутствием помощи со стороны значимых взрослых. Можно предположить, что социальная среда является основополагающим фактором развития у Степана высокого уровня тревожности, присутствия страхов, агрессии, импульсивности», — говорится в документе.
— Это заключение, с которым я могу идти в суд, — отмечает Игорь К.
Подавать ли иск, он пока раздумывает. А вот в прокуратуру Краснофлотского района Хабаровска уже обратился.
— Обращение поступило к нам 31 марта 2025 года. Была проведена проверка, выявлены нарушения законодательства о профилактике правонарушений в отношении школы, приняты меры реагирования. Заявителю направлен ответ почтой, — сообщила редакции представитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края Майя Трубчик.
А был ли конфликт?
Мы связались с администрацией учебного заведения. Звонок приняла делопроизводитель. Услышав, о чем идет речь, попросила подождать пару минут и позвала заместителя директора по воспитательной работе и советника по воспитанию. Втроем они сообщили, что о ситуации знают и неоднократно проводили встречи с родителями.
— На ребенка никакого давления в школе не производится. Он находится в абсолютно доброжелательной обстановке. С ним общаются все дети. Он так же с ними играет, бегает, учится. Никакого давления ни от учителей, ни от сверстников нет, — заверили педагоги.
В городском управлении образования делать вид, что ничего не происходит, не стали. Руководитель ведомства Татьяна Матвеенкова отмечает, что найти решение конфликта пытаются уже довольно давно.
— Если говорить в принципе о буллинге, сейчас часто родители, зная это слово, пытаются его вставить везде. Даже в тех ситуациях, которые являются просто локальным конфликтом. Если буллинг действительно присутствует, мое глубокое убеждение — об этом нужно заявлять. Сам по себе он никуда не исчезнет. Наша задача — принимать максимально меры для того, чтобы эти процессы как-то сводить к нулю, — считает Татьяна Борисовна. — Очень часто родители и школа не говорят о проблеме, и из обычного локального конфликта рождается ситуация буллинга. Когда вовремя не увидели, не отработали, не привлекли профессионалов.
По мнению Матвеенковой, история со Степаном буллингом изначально не была. Просто ребенку с детства могло требоваться чуть больше внимания со стороны взрослых. Но школа и родители не смогли найти взаимопонимание. Кроме того, семья высказывала много претензий классному руководителю, и на защиту педагога стеной встали другие родители.
— Там уже конфронтация между взрослыми. Знаете, так бывает, когда обижают любимого учителя, группа родителей сплотилась, и начинаются в отношении того родителя тоже какие-то неправильные действия, — замечает Татьяна Борисовна. — Я уже предложила подключать палату медиаторов. Они юристы, они психологи, клинические в том числе. Может быть, они покажут, где каждая сторона не права, и посоветуют, что можно сделать. Пусть независимые люди поработают. Мы готовы к этому. Школа готова. Но папа от медиации отказывается. Требует перевода только в лицей «Звездный». При этом говорит, что борьбу со школой продолжит несмотря ни на что. Когда у родителя нет желания позитивно решить проблему, это очень сложно сделать. Поэтому продолжаем работать.