Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал о подвиге советского военного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
«Все мы знаем подвиг Маресьева. А вы знаете, что он больше всего самолетов сбил уже после того, как ему отрезали ноги, когда он вернулся обратно в воздух? Это ли не герои?», — сказал Песков.
Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А. К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Стал прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.