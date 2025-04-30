Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева

Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А. К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Стал прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».