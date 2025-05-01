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Трамп объяснил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

В связи с этим Трамп призвал Зеленского заключить соглашение по украинским ресурсам.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он объяснил Зеленскому, что Российская Федерация больше и сильнее.

Он уточнил, что в связи с этим призвал Зеленского заключить соглашение по украинским ресурсам. Это произошло в ходе беседы в Ватикане.

«Я говорил ему, что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в беседе с телеканалом NewsNation.

При этом Трамп добавил, что в связи с тем, что он «перестроил» американскую армию, РФ якобы «и близко не так сильна, как США».

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах.

Трамп подтвердил подписание соглашения по полезным ископаемым с украинской стороной.