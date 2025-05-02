+14 градусов без дождя и сильного ветра обещают в Иркутске 2 мая

Погода в Иркутске 2 мая 2025 года обещает порадовать сибиряков теплом. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, в течение дня, скорость ветра на превысит 10 м/с. Также не ожидается осадков.
Погода в Иркутске 2 мая 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура +12…+14, — поделились метеорологи.
А вот на северо-западе области сильные ветра сохраняются. Порывы достигнут 13 м/с. Также местами пройдет дождь и мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +17 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 2 мая 2025 и регионе.