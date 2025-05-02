+14 градусов без дождя и сильного ветра обещают в Иркутске 2 мая

А вот на северо-западе области сильные ветра сохраняются. Порывы достигнут 13 м/с. Также местами пройдет дождь и мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +17 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 2 мая 2025 и регионе.