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+14 градусов без дождя и сильного ветра обещают в Иркутске 2 мая

В течение дня сохранится переменная облачность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 2 мая 2025 года обещает порадовать сибиряков теплом. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, в течение дня, скорость ветра на превысит 10 м/с. Также не ожидается осадков.

Погода в Иркутске 2 мая 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура +12…+14, — поделились метеорологи.

А вот на северо-западе области сильные ветра сохраняются. Порывы достигнут 13 м/с. Также местами пройдет дождь и мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +17 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 2 мая 2025 и регионе.