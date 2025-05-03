Корабли ТОФ завершили деловой заход в Камбоджу и вышли в море

В порту Сиануквиль они находились пять дней. За это время старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей встретились с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки посетили местные достопримечательности и провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи.