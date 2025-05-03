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Корабли ТОФ завершили деловой заход в Камбоджу и вышли в море

Выполнение задач дальнего похода будет продолжено.

Источник: Аргументы и факты

Отряд из трех кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил программу пребывания в Королевстве Камбоджа. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В деловом заходе приняли участие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и средний морской танкер «Печенга».

В порту Сиануквиль они находились пять дней. За это время старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей встретились с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки посетили местные достопримечательности и провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи.

Отряд кораблей ТОФ вышел в море. Выполнение задач дальнего похода будет продолжено.

Напомним, в марте корабли ВМФ России и ВМС Пакистана провели совместное учение в Аравийском море.