Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва в многоэтажке в Москве

Зарипов А., 19 лет (резаная рана пальца, позже от госпитализации отказался) Смирнов М., 39 лет (ожоги 80% тела) Колпаков Н., 88 лет (ожог верхних дыхательных путей, переломы) Мухин М., 34 года.