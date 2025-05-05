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Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва в многоэтажке в Москве

Появился список госпитализированных после взрыва на улице Генерала Тюленева в Москве. Его опубликовал SHOT.
Источник: Life.ru

Зарипов А., 19 лет (резаная рана пальца, позже от госпитализации отказался) Смирнов М., 39 лет (ожоги 80% тела) Колпаков Н., 88 лет (ожог верхних дыхательных путей, переломы) Мухин М., 34 года.

Также госпитализированы двое детей, брат и сестра двух и 11 лет. У них ожоги верхних дыхательных путей и ушибы головы.

Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия погибли три человека. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.