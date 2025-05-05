Бесконечная страсть: названы пять лучших любовников по знаку зодиака

Рождение под определенным знаком зодиака способно влиять не только на характер человека, но и на отношения и интимную жизнь. Какие представители гороскопа среди мужчин лучшие любовники, «ВМ» рассказала шаманка, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Лицемерие, непостоянство и ревность: четыре знака зодиака, с представителями которых лучше не заводить отношения.
Овен.
Познакомившись в баре с Овном, вы наверняка будете очарованы его непосредственностью и авантюризмом, а продолжение вечера откроет перед вами новые сексуальные горизонты. Если вы будете достаточно увлечены друг другом, для представителей этого знака не составит проблемы провести с вами ночь. Однако не обольщайтесь по поводу дальнейшего общения, Овны до последнего избегают обязательств, но наверняка будут не против провести с вами еще одну ночь, если секс был классным.
Телец.
Телец является одним из самых чувственных из всех знаков зодиака. Секс доставляет им невероятные эмоции, когда их чувственно стимулируют (например, через разговоры, еду, музыку, искусство, красоту, прикосновения). Поскольку они могут быть немного ленивы и застенчивы, то, как правило, ждут, когда инициативу в интимных вопросах проявит партнер. Но когда дело доходит до близости, партнеру уже нужно не отставать от их бесконечной страсти.
Близнецы.
Если Близнецы хотят кому-то понравиться или соблазнить кого-то, они это обязательно сделают. Подключат всю свою харизму и обаяние, которыми природа одарила их с лихвой. Они способны буквально поменяться на глазах, подстроившись под желания человека, который им небезразличен. Меняется даже голос таким образом, чтобы звучать максимально сексуально для человека, с которым они хотели бы более близкого знакомства.
Весы.
Их нельзя назвать любителями единоразовых ночных свиданий, но дело в том, что они — вечно сомневающиеся и нерешительные натуры. Однако если взаимная симпатия показалась вам очевидной, между вами возникло доверие, то представители этого знака зодиака могут раскрыться с новой, неожиданной стороны и открыть тебе «ящик пандоры» своих сексуальных предпочтений.
Лев.
Лев следующий самый сексуальный знак зодиака. Его представители активны, амбициозны и оптимистичны. Они умеют хорошо провести время и знают, как сделать позитивной даже самую безнадежную ситуацию. Невозможно не почувствовать влечение к теплу и харизме, которое излучает само их существо.
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