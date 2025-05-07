Кадыров получил награду Федерального казначейства

«Встретился с… заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В. А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почётной грамотой Главы ЧР», — сообщил глава республики в своем Telegram-канале.