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Кадыров получил награду Федерального казначейства

Кадыров получил награду Федерального казначейства — медаль имени Татаринова.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 7 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил награду Федерального казначейства — медаль имени Татаринова.

«Встретился с… заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В. А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почётной грамотой Главы ЧР», — сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

На встрече, по словам Кадырова, также обсуждался ряд актуальных вопросов касательно деятельности региональных ведомств и эффективного управления бюджетными средствами на территории региона.