В Иркутской области 13,6 тысячи выпускников готовятся к единому госэкзамену

В Иркутской области завершается подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве образования, в 2025 году ЕГЭ будут сдавать 13,6 тысячи выпускников, еще 164 человека выбрали форму государственного выпускного экзамена.
Досрочный период ЕГЭ с участием 15 человек уже завершился, в то время как досрочная сдача ГИА-9 продолжается до 17 мая. Основной период экзаменов для одиннадцатиклассников стартует 23 мая с испытаний по литературе, истории и химии. Обязательные экзамены пройдут 27 мая (математика) и 30 мая (русский язык), а завершится основной период 11 июня экзаменами по информатике и устной части иностранного языка. Для тех, у кого совпали даты экзаменов или кто не смог присутствовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни с 16 по 23 июня.
— Особенностью этого года стала возможность пересдачи одного предмета по выбору 3−4 июля — инициатива, впервые озвученная Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 2 тысяч выпускников, причем 58,5% из них улучшили свои результаты, — поделились в пресс-службе министерства.
Статистика выбора предметов показывает рост интереса к естественно-научным дисциплинам. Профильную математику в этом году выбрали 51% выпускников против 46,5% в прошлом году. Традиционно популярное обществознание, хотя и сохраняет лидерство (43,8%), демонстрирует снижение интереса. Второе место заняла информатика (22,9%), третье — биология (15,5%).
Для девятиклассников основной период экзаменов пройдет с 21 мая по 2 июля. Обязательные испытания по математике и русскому языку назначены на 3 и 9 июня соответственно. Всего ГИА-9 будут сдавать 33,2 тысячи человек. Среди предметов по выбору лидируют география (51%), информатика (50,3%) и обществознание (40,8%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что память героев Великой Отечественной войны почтили в Иркутске.