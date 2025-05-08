В Иркутской области 13,6 тысячи выпускников готовятся к единому госэкзамену

Досрочный период ЕГЭ с участием 15 человек уже завершился, в то время как досрочная сдача ГИА-9 продолжается до 17 мая. Основной период экзаменов для одиннадцатиклассников стартует 23 мая с испытаний по литературе, истории и химии. Обязательные экзамены пройдут 27 мая (математика) и 30 мая (русский язык), а завершится основной период 11 июня экзаменами по информатике и устной части иностранного языка. Для тех, у кого совпали даты экзаменов или кто не смог присутствовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни с 16 по 23 июня.