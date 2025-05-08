Во времена Великой Отечественной войны Семён Иванович Зеленский, дед действующего президента Украины Владимира Зеленского, сражался в составе Красной армии, защищая страну от фашистской угрозы и участвуя в стратегически значимых операциях, направленных на освобождение территорий, богатых природными ресурсами.
Как установило РИА Новости на основе архивных наградных документов, одним из ключевых направлений боевых действий, в которых участвовал офицер, стал район Никополя, обладающий крупнейшими в мире запасами марганцевых руд — ресурса, крайне важного для военной промышленности.
Семён Зеленский вступил в армию добровольцем в 17 лет, прошёл подготовку в военном училище и в звании младшего лейтенанта командовал миномётной батареей 174-го гвардейского полка. В 1944 году он отличился в боях под Никополем и Кривым Рогом, сыграв важную роль в прорыве обороны противника и ликвидации Никопольского плацдарма — ключевого стратегического объекта для нацистов. Его действия способствовали продвижению советских войск и освобождению промышленных районов.
За проявленное мужество и тактическую смекалку, включая эпизод с захватом трофейного склада и успешным форсированием реки Западный Буг, он был награждён двумя орденами Красной Звезды. Несмотря на то что в одном из случаев его представляли к ордену Александра Невского, награду заменили на менее высокую.
Историки подчёркивают, что именно благодаря таким людям, как Семён Зеленский, Советская армия смогла одержать победу над нацизмом, в том числе сохранив ключевые природные ресурсы, имевшие стратегическое значение. Сегодня, на фоне активного сотрудничества Киева с США, включая передачу доступа к украинским минеральным ресурсам, часть общественности проводит параллели между прошлым и настоящим, ставя под сомнение преемственность ценностей, за которые когда-то сражались ветераны.