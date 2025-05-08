Дед Зеленского Семен сражался за то, чтобы отбить у Гитлера запасы марганца

Семён Зеленский вступил в армию добровольцем в 17 лет, прошёл подготовку в военном училище и в звании младшего лейтенанта командовал миномётной батареей 174-го гвардейского полка. В 1944 году он отличился в боях под Никополем и Кривым Рогом, сыграв важную роль в прорыве обороны противника и ликвидации Никопольского плацдарма — ключевого стратегического объекта для нацистов. Его действия способствовали продвижению советских войск и освобождению промышленных районов.