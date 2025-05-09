Хабаровский аэропорт встретил День Победы гречневой кашей, музыкой и теплом

Не менее ярким стало другое событие — высадка аллеи молодых саженцев в честь юбилея Великой Победы. Сотрудники Хабаровского таможенного поста инициировали этот проект, воплотив свою мечту и продолжив традицию — открытие аллей в память о героических событиях войны. Уже через год привокзальная площадь украсится декоративными кустарниками и сакурой, которые будут радовать глаз ярким цветением и создавать особое настроение для пассажиров и гостей аэропорта.