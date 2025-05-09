Хабаровский аэропорт встретил День Победы гречневой кашей, музыкой и теплом

В Хабаровске Международный аэропорт имени Невельского провёл серию мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, подарив пассажирам и гостям уникальную атмосферу торжества и благодарности, сообщает телеграм-канал «Международный аэропорт Хабаровск».
Начало празднику дал военный оркестр Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, который исполнил бессмертные произведения, такие как «День Победы», «Катюша» и «Прощание славянки», создав тем самым непередаваемое чувство патриотизма и гордости среди зрителей. Концерт стал символом единства и памяти, а провожали музыкантов гости аэропорта долгими аплодисментами.
Не менее ярким стало другое событие — высадка аллеи молодых саженцев в честь юбилея Великой Победы. Сотрудники Хабаровского таможенного поста инициировали этот проект, воплотив свою мечту и продолжив традицию — открытие аллей в память о героических событиях войны. Уже через год привокзальная площадь украсится декоративными кустарниками и сакурой, которые будут радовать глаз ярким цветением и создавать особое настроение для пассажиров и гостей аэропорта.
Помимо торжеств на земле, в воздухе также царила праздничная атмосфера. Студенты Хабаровского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации исполнили для пассажиров любимые вокальные композиции и традиционный майский вальс. Это был настоящий концерт, поддержанный вкусным угощением — солдатской кашей и горячим чаем.
Одним из центральных моментов стало вручение Георгиевских лент пассажирам, организованное одной из авиакомпаний. Ленты символизировали важность памяти о Великой Победе, а все участники акции, в том числе пассажиры и сотрудники аэропорта, исполнили песню «День Победы», ставшую настоящим гимном торжественного дня.
Мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, в Хабаровском аэропорту объединили людей разных профессий и поколений, оставив после себя память о великом подвиге наших предков и напоминание о значении каждого дня мира.