Тематическая выставка «Победные сорта сирени» открывается на ВДНХ

«Леонид Колесников — один из ярких энтузиастов отечественной селекции. Родившись в купеческой семье, он не получил специального ботанического образования, однако благодаря самообучению, упорству и невероятной любви к природе стал создателем более 300 сортов сирени. Сирингарий на территории ВДНХ был заложен в 1985 году, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня здесь растет более 300 кустов сирени, около 30 из которых были выведены самим Колесниковым», — говорится в сообщении.