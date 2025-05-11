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Тематическая выставка «Победные сорта сирени» открывается на ВДНХ

В преддверии 18 мая — Международного дня сирени и 132-й годовщины со дня рождения советского селекционера Леонида Колесникова — ВДНХ открывает тематическую выставку «Победные сорта сирени». Экспозиция начнет работу у сирингария и расскажет о наследии выдающегося селекционера, подарившего стране десятки сортов этого кустарника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Леонид Колесников — один из ярких энтузиастов отечественной селекции. Родившись в купеческой семье, он не получил специального ботанического образования, однако благодаря самообучению, упорству и невероятной любви к природе стал создателем более 300 сортов сирени. Сирингарий на территории ВДНХ был заложен в 1985 году, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня здесь растет более 300 кустов сирени, около 30 из которых были выведены самим Колесниковым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в коллекции представлены сорта «красная москва», «заря коммунизма», «леонов». Сорта Колесникова — это не просто декоративные растения, а живая хроника времени. В названиях селекционер увековечивал имена героев и культурных деятелей: «зоя космодемьянская», «память о с. м. кирове», «капитан гастелло», «галина уланова», «маршал василевский», «радж капур». Особенное значение имеет сорт «олимпиада колесникова», посвященный его супруге и верному соратнику.

Выставка «Победные сорта сирени» организована с Главным ботаническим садом имени Цицина Российской академии наук и Международным обществом сирени.