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«Вышел победителем»: в Британии восхитились речью Владимира Путина

Аналитик Меркурис: Путин вышел победителем из политического обмена с Западом.

Источник: Комсомольская правда

Британский аналитик Александр Меркурис в YouTube-канлае отметил, что президент России Владимир Путин в своем обращении к СМИ четко обозначил позицию, не оставив западным странам пространства для маневра.

«Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин. Они даже не смогли составить ему конкуренцию», — пояснил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что мгновенное обращение президента к журналистам оказалось стратегически верным шагом, так как это не оставило шанса на ложные рассуждения о якобы слабости Москвы.

Напомним, что в ночь на 12 мая Владимир Путин выдвинул инициативу о незамедлительном возобновлении российско-украинских переговоров. Российский лидер предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле, подчеркнув готовность Кремля начать диалог без каких-либо предварительных требований.