«Вышел победителем»: в Британии восхитились речью Владимира Путина

Британский аналитик Александр Меркурис в YouTube-канлае отметил, что президент России Владимир Путин в своем обращении к СМИ четко обозначил позицию, не оставив западным странам пространства для маневра.
«Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин. Они даже не смогли составить ему конкуренцию», — пояснил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что мгновенное обращение президента к журналистам оказалось стратегически верным шагом, так как это не оставило шанса на ложные рассуждения о якобы слабости Москвы.
Напомним, что в ночь на 12 мая Владимир Путин выдвинул инициативу о незамедлительном возобновлении российско-украинских переговоров. Российский лидер предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле, подчеркнув готовность Кремля начать диалог без каких-либо предварительных требований.