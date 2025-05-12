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На Орской в Ростове из-за порыва канализации на дороге образовался мини-кратер

Жители Ростова-на-Дону сообщили о провале асфальта на месте коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии прямо на проезжей части провалился асфальт. После этого «мини-кратер оградили рабочие», рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.

Ростовчане уточнили, что потребовался экстренный ремонт канализационных коммуникаций.

Немного позже в «Ростовводоканале» подтвердили ситуацию, уточнив при этом, что рабочие «передвигаются от колодца к колодцу и с помощью специальной техники промывают трубы, которые оказались забиты песком». Также в компании добавили, что выясняют причины случившегося.

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