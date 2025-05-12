На Орской в Ростове из-за порыва канализации на дороге образовался мини-кратер

Немного позже в «Ростовводоканале» подтвердили ситуацию, уточнив при этом, что рабочие «передвигаются от колодца к колодцу и с помощью специальной техники промывают трубы, которые оказались забиты песком». Также в компании добавили, что выясняют причины случившегося.