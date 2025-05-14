Диетолог Редина назвала продукты, которые замедляют процесс старения организма

Старение — это естественный процесс для каждого живого организма. Однако существуют продукты, которые могут помочь его замедлить и поддерживать здоровье на достойном уровне. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, какие продукты помогут замедлить старение.