Диетолог Редина назвала продукты, которые замедляют процесс старения организма

Старение — это естественный процесс для каждого живого организма. Однако существуют продукты, которые могут помочь его замедлить и поддерживать здоровье на достойном уровне. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, какие продукты помогут замедлить старение.
По ее словам, одни из самых важных элементов, которые замедляют процесс старения, — это антиоксиданты. Они помогают бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма.
— Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай, — сказала она.
Также процессы старения замедляет коллаген — белок, который отвечает за упругость и увлажнение кожи.
— Для поддержания здоровья кожи и замедления образования морщин необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном. Например, яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыба, — рассказала Редина.
По мнению специалиста, не стоит забывать о правильном питании в целом. Важно употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для здоровья и молодости.
— Правильное питание, богатое антиоксидантами, коллагеном, витаминами и минералами, способствует замедлению процесса старения и поддержанию здоровья на высоком уровне, — подытожила собеседница «ВМ».
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