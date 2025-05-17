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РФС оштрафовал Ж. Беншимола и С. Лончара из «Акрона» на 60 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет союза вынес решение по двум футболистам «красно-черных».

Источник: МК.RU Самара

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) союза вынес решение по двум футболистам «красно-черных».

Вопросы к Жилсону Беншмолу и Стефану Лончару появились после победного матча с грозненским «Ахматом» в Самаре (12+). Напомним, встреча 28-го тура Премьер-лиги закончилась со счетом 3:2.

Нападающий волжан получил вторую желтую карточку в конце игры. Пытался ударить через себя, но задел голову оппонента. После удаления легионер кинул бутылку в скамейку резервного и повредил стекло.

А Стефан Лончар на 74-й минуте после замены сбил микрофон вещателя на боковой. В итоге КДК Российского футбольного союза оштрафовал обоих на 60 тыс. рублей, пишет «Матч ТВ».

Ранее полузащитник «молодых и звонких» Алекса Джурасович сказал, что останется в клубе на следующий сезон.

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