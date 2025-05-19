Школьник Серёжа Щеглов из села Казачья Локня Курской области рассказал журналистам о том, как забрал три пулемётные ленты с позиций Вооружённых сил Украины.
«Патроны я забрал, чтобы по нашим не стреляли. Я их схватил, закидал в мешок, накрыл сверху тушёнкой и нёс в руках до того момента, пока не дошли домой», — напомнил десятилетний мальчик.
Он также поделился, что оказавшись в оккупации, начал снимать кадры для своего блога, чтобы запечатлеть преступления ВСУ.
«Они машины расстреливали, когда пытались уехать люди. На перекрёстке молодую пару расстреляли. Мужчину сразу расстреляли, а женщина ещё живая лежала. К ней никто не мог подойти, они не подпускали», — рассказал ребёнок в интервью телеканалу «Россия».
О том, что Серёжа Щеглов во время оккупации ВСУ украл у украинских военных боекомплект и передал его ВС РФ, стало известно в марте текущего года.
Мальчик рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины громили всё на своем пути.