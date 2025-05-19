Кратковременный дождь обрушился на Ростов-на-Дону 19 мая

Утром 19 мая местами по Ростову-на-Дону прошел кратковременный, но сильный ливень. Об этом рассказали жители города, которые оказались очевидцами непогоды.
Ранее синоптики предупредили, что грозовые осадки в донской столице будут возможны в течение всего дня. Ветер сохранится юго-западный и западный 6−11 м/с, иногда порывы могут достигать 12−14 и 15−17 м/с. Температура днем составит +19−21 градус.
К слову, погодные казусы сегодня не слишком осложнили дорожную ситуацию, к 10 часам она оценивается уже в 4 балла. Утренние пробки почти исчезли, плотное движение все еще частично наблюдается на проспекте Ворошиловском, улице Красноармейской, а также в районе улиц Дачной и 56-й Армии.
Добавим, по данным Ростовского гидрометцентра, осадки также возможны 20 и 21 мая.
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