Кратковременный дождь обрушился на Ростов-на-Дону 19 мая

К слову, погодные казусы сегодня не слишком осложнили дорожную ситуацию, к 10 часам она оценивается уже в 4 балла. Утренние пробки почти исчезли, плотное движение все еще частично наблюдается на проспекте Ворошиловском, улице Красноармейской, а также в районе улиц Дачной и 56-й Армии.