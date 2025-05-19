Накануне, в воскресенье, в областном центре состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Самарского знамени — редчайшей реликвии, датируемой XIX веком.
Главные события праздника стартовали в стенах Иверского женского монастыря, где некогда монашки создали уникальное знамя по заказу градоначальника Самары Петра Алабина.
Историческая справка: Знаменитое Самарское знамя преподнесли в дар болгарам-ополченцам в разгар Русско-турецкой войны 1877 года.
На полотне красуются образы Богородицы Иверской и святых Кирилла и Мефодия, символизируя духовную связь и культурное единство славянских народов.
Особенность знамени заключается ещё и в том, что оно является единственным в мире, удостоенным ордена «За храбрость».
Под его покровительством проходили бои при защите Шипкинского перевала, ставшие частью героической истории борьбы болгарского народа против турецкого господства.
Традиционный праздник включал службу в Иверском монастыре и последующее возложение цветов к мемориальным объектам.
Этот день важен вдвойне: копия Самарского знамени служит вдохновением и моральной поддержкой для российских добровольцев, участвующих в специальной военной операции, укрепляя преемственность патриотического духа и верность православным идеалам.
Современный флаг Самарской области, официально принятый в 1998 году, своим дизайном обязан этому знаменитому историческому штандарту.
Обращение к жителям губернии направил губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркнув значимость праздничного дня и почтив память великой реликвии.
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