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В Иверском монастыре отметили День Самарского знамени 18 мая

Накануне, в воскресенье, в областном центре состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Самарского знамени — редчайшей реликвии, датируемой XIX веком.

Накануне, в воскресенье, в областном центре состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Самарского знамени — редчайшей реликвии, датируемой XIX веком.

Главные события праздника стартовали в стенах Иверского женского монастыря, где некогда монашки создали уникальное знамя по заказу градоначальника Самары Петра Алабина.

Историческая справка: Знаменитое Самарское знамя преподнесли в дар болгарам-ополченцам в разгар Русско-турецкой войны 1877 года.

На полотне красуются образы Богородицы Иверской и святых Кирилла и Мефодия, символизируя духовную связь и культурное единство славянских народов.

Особенность знамени заключается ещё и в том, что оно является единственным в мире, удостоенным ордена «За храбрость».

Под его покровительством проходили бои при защите Шипкинского перевала, ставшие частью героической истории борьбы болгарского народа против турецкого господства.

Традиционный праздник включал службу в Иверском монастыре и последующее возложение цветов к мемориальным объектам.

Этот день важен вдвойне: копия Самарского знамени служит вдохновением и моральной поддержкой для российских добровольцев, участвующих в специальной военной операции, укрепляя преемственность патриотического духа и верность православным идеалам.

Современный флаг Самарской области, официально принятый в 1998 году, своим дизайном обязан этому знаменитому историческому штандарту.

Обращение к жителям губернии направил губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркнув значимость праздничного дня и почтив память великой реликвии.

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