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На 4 градуса ниже нормы: арктический фронт принесет в Башкирию заморозки

В Башкирию придут заморозки до −2 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается резкое понижение температуры. В республике похолодает на фоне прохождения арктического фронта. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

— Конец текущей недели ожидается холодным, на 4° ниже нормы. В выходные дни температура воздуха понизится ночью до +2,+7°, местами до заморозков в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем до +13,+18°, — рассказали специалисты.

Поскольку погоду будет определять передняя часть полярного антициклона, существенных дождей в Башкирии не ожидается.

В начале следующей недели холода отступят, и температура воздуха будет выше +20 градусов.

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