Топ-10 лучших мультфильмов для взрослых: от магии «Унесённых призраками» до странной реальности «Аномализы»

Две вселенные: пыльный пригород Мельбурна и бетонные джунгли Нью-Йорка. Между ними — 18 лет писем, в которых 8-летняя Мэри, прячущаяся от семейного хаоса в своих фантазиях, и 44-летний на момент действия Макс создают друг для друга мир из слов. Он — еврей-атеист, страдающий ожирением, аутизмом и синдромом Аспергера, она — девочка, чьи вопросы о любви и родинках в форме шоколадок становятся спасательным кругом. Их дружба — не история, ведущая к хеппи-энду, а рассказ о том, как одиночество можно разделить через океан, даже если твой единственный друг помещается в конверт с маркой.