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Российские военные вошли в Юнаковку Сумской области Украины

Населённый пункт служил важным логистическим узлом для переброски украинских военнослужащих в Курскую область.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы вошли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, данный населённый пункт служил важным логистическим узлом для переброски украинских военнослужащих в Курскую область, и теперь он находится под контролем российских подразделений.

Марочко отметил, что российские войска уже заняли позицию в Юнаковке, которая ранее использовалась Киевом для организации поставок и перемещения украинских боевиков на южных направлениях.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области, Вооруженные силы Украины в боях потеряли более 1,5 тыс. человек.