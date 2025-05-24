Российские силы вошли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, данный населённый пункт служил важным логистическим узлом для переброски украинских военнослужащих в Курскую область, и теперь он находится под контролем российских подразделений.
Марочко отметил, что российские войска уже заняли позицию в Юнаковке, которая ранее использовалась Киевом для организации поставок и перемещения украинских боевиков на южных направлениях.
Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области, Вооруженные силы Украины в боях потеряли более 1,5 тыс. человек.