Мокей Мокрый на Руси: Чей это праздник и что категорически нельзя делать 24 мая

В 988 году Владимир Святой крестил Русь. Это спровоцировало множество исторических процессов: новгородские славяне поначалу крестились неохотно, те, кто уже прошёл обряд крещения, всё равно продолжали почитать Перуна и Велеса, только не в виде языческих богов, а в виде самых симпатичных им христианских святых. Поэтому множество праздников, которые дожили до наших дней как православные, на самом деле представляют собой некий «сплав» христианских и языческих традиций. Похожая ситуация произошла с Мокеем Мокрым. В качестве части славянского культа его могли отмечать и до 988 года, но окончательно праздник оформился только тогда, когда сложилось православие в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Он мог оформиться сразу, ведь перевод «Евхологиона» («Молитвослова») на славянский язык осуществили ещё Кирилл и Мефодий, а святой, которому отдают честь во время праздника, жил в третьем веке. Но мог появиться и позже. Ясно одно: со времён московского князя Ивана Калиты, собирателя русских земель, Мокея Мокрого отмечали точно. А это XIV век, Калита скончался в 1340 году.