Стоимость муки достигла рекорда в 56 рублей за 1 килограмм в Ростовской области

Цена пшеничной муки в отдельных территориях Ростовской области превысила среднюю стоимость по региону, достигнув рекорда. Об этом можно судить по данным Ростовстата за 19 мая 2025 года.
На указанную дату 1 кг муки в регионе в среднем продавали за 50,27 рубля. Самые низкие цены в области отметили в Ростове-на-Дону (47,69 рубля) и в городе Миллерово (49,63 рубля). Самую дорогую муку нашли в Шахтах (53,10 рубля) и Волгодонске (56,92 рубля).
К слову, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на Дону в среднем стоил 90,17 рубля, и это оказалось на 11,29 рубля дешевле самого дорого хлеба, который продавался в Сальске.
Средняя стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки в среднем составила 99,46 рубля. Дешевле всего такая продукция продавалась в городе Миллерово (86,79 рубля), самую высокую цену обнаружили в Ростове-на-Дону (103,72 рубля).
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