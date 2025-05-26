Омич лишился внедорожника за повторное пьяное вождение

Октябрьский районный суд вынес приговор 45-летнему омичу, повторно пойманному в нетрезвом состоянии за рулем. 31 января 2025 года мужчина устроил пьяную езду на Toyota. Деталями поделились в пресс-службе облпрокуратуры.
«В вечернее время данный гражданин в состоянии алкогольного опьянения совершил на автомобиле марки Toyota Land Cruiser 120 поездку по улицам Омска. В частности, по улице 50 лет ВЛКСМ, где был остановлен сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Суд назначил виновному 260 часов обязательных работ, лишил шофера водительских прав на 2,5 года и постановил конфисковать внедорожник в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
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