Омич лишился внедорожника за повторное пьяное вождение

«В вечернее время данный гражданин в состоянии алкогольного опьянения совершил на автомобиле марки Toyota Land Cruiser 120 поездку по улицам Омска. В частности, по улице 50 лет ВЛКСМ, где был остановлен сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.