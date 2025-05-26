Счастье в квадрате. В Гомеле мама и дочь одновременно вышли замуж

Переговоров по бытовым вопросам у молодых людей не было, не подписывали кухонный или хозяйственный «сервитут». «У нас все сложилось само собой. Если я свободна, всегда приготовлю поесть, наведу порядок, и мой супруг всегда поможет прибраться, выгулять собаку. Я работаю недалеко от дома, и если у него выходной, он может принести мне покушать. А когда возвращаюсь домой, тоже полный порядок. По этому поводу как-то мы не договаривались, просто помогаем друг другу, это у нас в порядке вещей. Мне кажется, все зависит от человека, от его желания помочь. Если ты любишь и уважаешь своего партнера, почему бы не помочь, не сделать приятное, в чем-то облегчить жизнь. И пусть это даже мелкие бытовые вещи, но это приятно, когда тебя понимают и дают возможность отдохнуть после работы», — рассуждает о мудрости жизни новобрачная.