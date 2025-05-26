Счастье в квадрате. В Гомеле мама и дочь одновременно вышли замуж

Две Анастасии — мама и дочь из Брянска — встретили свою судьбу в Гомеле. Белорусские парни были очарованы наследственным очарованием и красотой девушек. Двойная церемония бракосочетания прошла в отделе ЗАГС Новобелицкого района. Корреспонденты БЕЛТА узнали историю необыкновенных чувств и создания семей.
Одно имя на двоих.
Так сложилось, что история этой семьи необычна с самого начала. Точнее — с рождения малышки Анастасии. «Это имя очень нравилось отцу, поэтому и предложил маме назвать и меня так же. Конечно, мама согласилась. На самом деле имя очень красивое, особенно полное. Даже краткое не так звучит», — рассказывает младшая обладательница прекрасного имени.
Вряд ли даже кто-то из авторов рейтинговых романов-бестселлеров мог придумать такой сюжет для произведения. А повороты судьбы в реальной жизни создают иногда просто фантастические виражи. Так, родные обладательницы одного имени спустя чуть более 20 лет разделили на двоих и одну знаковую для них дату. Мама и дочь вышли замуж в один день. При этом их мужья — из Гомеля.
Вот и свела судьба…
Анастасии 22 года, она из Брянска. Переехать в Гомель решила в январе. «Так получилось, что однажды я решилась на переезд, хотела сменить место, попробовать что-то новое. И как-то, прогуливаясь в Гомеле, увидела парня. Он подошел ко мне, мы обменялись контактами. В тот же вечер списались и договорились о прогулке. Поняли, что живем поблизости, почему бы не пройтись», — вспоминает она о первой встрече со своим будущим спутником.
В день первой же встречи Александр пришел во всеоружии — подарил девушке большой пакет сладостей. «И во время прогулки было много приятных вещей, сюрпризиков, мелочей и подарков. Конечно, мое сердечко растаяло. Когда мне предложили встречаться, согласилась. Зацепили даже не слова, а действия, ухаживания. Это первый человек, который проявлял такое внимание и заботу», — говорит она.
Буквально с первых минут знакомства молодые люди поняли, что они не чужие друг другу в этом мире. Внешняя симпатия, которая возникла в момент, когда их взгляды пересеклись, переросла во взаимные чувства.
И предложение руки и сердца не заставило себя ждать. Оно прозвучало просто, в домашней обстановке. «В конце марта мы были дома и Саша спросил: “А не хочешь расписаться?”. А я ему в ответ: “Это предложение?”. Он ответил утвердительно. И как-то в такой семейной обстановке и даже без кольца, но оно было позже. Еще когда стали вместе жить, поняла, что это мой человек. Мне с ним комфортно и душевно, и эмоционально, и физически. Поэтому не стала его мучить временем, а приняла его предложение сразу», — объясняет Анастасия.
Переговоров по бытовым вопросам у молодых людей не было, не подписывали кухонный или хозяйственный «сервитут». «У нас все сложилось само собой. Если я свободна, всегда приготовлю поесть, наведу порядок, и мой супруг всегда поможет прибраться, выгулять собаку. Я работаю недалеко от дома, и если у него выходной, он может принести мне покушать. А когда возвращаюсь домой, тоже полный порядок. По этому поводу как-то мы не договаривались, просто помогаем друг другу, это у нас в порядке вещей. Мне кажется, все зависит от человека, от его желания помочь. Если ты любишь и уважаешь своего партнера, почему бы не помочь, не сделать приятное, в чем-то облегчить жизнь. И пусть это даже мелкие бытовые вещи, но это приятно, когда тебя понимают и дают возможность отдохнуть после работы», — рассуждает о мудрости жизни новобрачная.
Настя по профессии повар-кондитер, особенно любит заниматься выпечкой. Это ее кулинарный конек. Старается баловать изысками свою половинку. «Ему все нравится, что я готовлю. В этом плане моему мужу досталось просто комбо», — смеется она.
О семейных мечтах.
«Я мечтаю о сыновьях, но там как получится. Хотелось бы двоих или троих сыновей. У меня такое видение — воспитать настоящих мужчин, тем более есть живой пример рядом, который может показать, как себя вести достойно с женщинами и быть настоящим человеком по жизни. Но и доченьке будем рады. Все зависит от судьбы», — рассказала о самых главных своих желаниях Анастасия.
Сейчас пара живет в квартире в Гомеле, в будущем молодые люди мечтают построить свой дом. «Это наша большая мечта», — поделилась девушка.
Свадебный подарок.
Анастасия работает в ветеринарной аптеке. К слову, и дома, как шутит девушка, у них практически мини-зоопарк: кроме собаки, есть еще кролик и шиншилла. Любит животных, поэтому и работает в этой сфере.
Корги Эдди с ней уже много лет, да и Александр привязался к питомцу. «Я очень люблю собак, особенно корги. Эту породу давно увидела у одной знаменитости. Так понравилась своим внешним видом, к тому же корги очень добрые по отношению к людям, к детям. Просто фанатею по этой породе. И Эдди уже много лет со мной. Я его покупала в Калуге, он со мной жил в Брянске, и вместе переехали в Гомель», — отмечает она.
Прибавление в новой семье ожидается в июне. «Мне обещали сделать свадебный подарок — еще одну собаку. Планируем завести еще девочку. С именем пока есть время определиться. Варианта два: Ева или Плюша», — улыбается девушка.
В молодой семье любят велопрогулки. По вечерам отправляются прокатиться. Часто встречаются с друзьями, у которых тоже есть питомцы, и вместе прогуливаются, обсуждают разные вопросы.
Вместо тысячи слов — взгляд.
Старшая пара познакомилась около года назад. Павел и Анастасия встретились при исполнении. За годы работы водителем большегруза он побывал в разных уголках России. Однажды его путь пролегал через Брянскую таможню, где занималась оформлением грузов Анастасия. Свой шанс он решил не упускать, хоть обычно такой яркой инициативы не проявлял ранее.
Интерес был взаимным. Поэтому и Анастасия вопреки своим принципам дала личный номер, хотя изначально ориентировала на служебный. Несколько раз Павел делал предложение любимой. Когда снова повторил заветные снова, поняла, что пришла пора ответить «да», ведь это действительно тот самый, ее человек.
Больше слов о чувствах и отношениях говорит нежность во взгляде Павла на свою избранницу и сияющая улыбка, которой она одаривает его в ответ.
Не исключено, что и старшая семья переедет жить в Гомель. Здесь у главы семьи дом, который постепенно вместе обустраивают и создают уют.
Почему май? Почему вместе?
Анастасии уверяют: выбрали такой день не для того, чтобы кого-то шокировать или удивить. Все от души и для души. «Мы рассказали родителям, что Саша мне сделал предложение. Поделились и они своим решением. И тогда в семейном кругу решили, а почему бы не сыграть совместную свадьбу? Зачем что-то переносить, разделять, если можно сделать один большой семейный праздник. А семья у нас дружная, друг без друга мы никуда. А дата? Люблю весну, особенно май. Просто обожаю это время года», — посвящает в нюансы она.
Свадебные образы мама и дочь выбирали вместе. «В детстве, конечно, представляла себя принцессой. А сейчас хотелось чего-то легкого, лаконичного и женственного. В свадебном салоне запали в душу необыкновенные платья. И они — как у принцесс, самых элегантных. Образы удивительные — и туфельки, и аксессуары, и фата. Нам, девочкам, важно подчеркнуть красоту, а нашим парням в этом плане проще», — отмечает девушка.
В июне планируют съездить в Брянск, где продолжится знакомство с родственниками, которые по разным обстоятельствам не смогли приехать на торжество в Гомель. Да и показать супругу родные для нее места, где жила, училась. Еще одно желание — посетить белорусскую столицу, ощутить столичную атмосферу.
На следующий день — день рождения самой Анастасии, днем позже — у близкого семьям человека. Так что свадьба открывала парад торжеств.
После торжественной регистрации молодые семьи отправились на «Курган Славы», чтобы возложить цветы в память о героях-освободителях, провести фотосессию у озера, затем — банкетная часть. А далее каждый мечтает, как в сказке, — жить в любви и согласии, с благодарностью за каждый день возможности быть рядом со своим человеком.
«Мы безумно рады, что в нашей семье все так сложилось. Очень непросто встретить своего человека. Очень ценно, что такие теплые отношения и понимание с родителями. Наверное, это дар, ведь не каждому такое дано свыше. Бережем и ценим это, ведь это все то, что не купить ни за какие деньги», — подчеркивает Анастасия.
Как отметили в главном управлении юстиции Гомельского управления, в практике ЗАГСов таких случаев единицы. Если семьи решают разделить или, скорее, умножить радость одного дня, то им всегда пойдут навстречу, предложат варианты, как это лучше сделать и организовать. И, разумеется, провести торжественную церемонию по всем правилам согласно законодательству, чтобы новые семьи могли начать свою летопись с самых красивых и искренних мгновений в кругу своих родных и близких.
Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,
БЕЛТА. -0-