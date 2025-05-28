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Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в среду, 28 мая, сыграла тихую свадьбу с продюсером Филиппом Бегаком. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а теперь они официально поженились.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в среду, 28 мая, сыграла тихую свадьбу с продюсером Филиппом Бегаком. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а теперь они официально поженились.

Свадьба Ивлеевой и Бегака стала для них не «инструментом пиара» или средством привлечения внимания, а праздником для самих себя, передает Telegram-канал «Настежь».

— Уметь жить эту жизнь не для других — это то, к чему стоило прийти. Получилось красиво, искреннее и по-настоящему. Совет да любовь Поздравляем! — говорится в сообщении.

Избраннику Ивлеевой 32 года, и он ранее уже был в браке. Помимо работы на телевидении, Бегак также владеет фермерским хозяйством. Мужчина является внуком советского писателя Юлиана Семенова и дочери детской писательницы Натальи Кончаловской.

Ивлеева также уже была замужем за музыкантом Элджеем (Алексеем Узенюком). Однако 9 июля 2021 года звездная пара объявила о расставании. Артистка тяжело переживала разрыв отношений, о чем не раз сама сообщала в интервью.