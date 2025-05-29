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Губернатор Иркутской области отправился с рабочим визитом в Бодайбо

Глава региона посмотрел, как идет строительство моста через реку Витим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом в Бодайбо. В планах — осмотр важных объектов, обсуждение наиболее актуальных вопросов и встреча с местными жителями.

Первой точкой для поселения стал берег реки Витим, где сейчас идет строительство моста. Долгожданное сооружение свяжет Бодайбинский район с «большой землей» и позволит пользоваться автодорогой круглогодично и без ограничений.

Строительство ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ превышает 11 миллиардов рублей.

— Мост через Витим — это самый крупный дорожный объект Иркутской области, — отметил Игорь Кобзев. — Жители ждали его строительства более 40 лет.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы. Как пояснил представитель организации-подрядчика «Мостострой-11», 80% материалов для строительства опор моста завезено на объект либо находится в пути. В этом году необходимо построить все пять опор. В следующем мостостроевцы приступят к сбору металлоконструкций. Всего же работы рассчитаны на 4 года. Таким образом мост на дороге из Бодайбо в Таксимо (Республика Бурятия) должен быть сдан в 2028 году.

А пока идет строительство, глава региона предложил местным жителям подумать над названием моста.