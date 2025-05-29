Губернатор Иркутской области отправился с рабочим визитом в Бодайбо

Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом в Бодайбо. В планах — осмотр важных объектов, обсуждение наиболее актуальных вопросов и встреча с местными жителями.
Первой точкой для поселения стал берег реки Витим, где сейчас идет строительство моста. Долгожданное сооружение свяжет Бодайбинский район с «большой землей» и позволит пользоваться автодорогой круглогодично и без ограничений.
Строительство ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ превышает 11 миллиардов рублей.
— Мост через Витим — это самый крупный дорожный объект Иркутской области, — отметил Игорь Кобзев. — Жители ждали его строительства более 40 лет.
В настоящий момент ведутся подготовительные работы. Как пояснил представитель организации-подрядчика «Мостострой-11», 80% материалов для строительства опор моста завезено на объект либо находится в пути. В этом году необходимо построить все пять опор. В следующем мостостроевцы приступят к сбору металлоконструкций. Всего же работы рассчитаны на 4 года. Таким образом мост на дороге из Бодайбо в Таксимо (Республика Бурятия) должен быть сдан в 2028 году.
А пока идет строительство, глава региона предложил местным жителям подумать над названием моста.