Губернатор Иркутской области отправился с рабочим визитом в Бодайбо

В настоящий момент ведутся подготовительные работы. Как пояснил представитель организации-подрядчика «Мостострой-11», 80% материалов для строительства опор моста завезено на объект либо находится в пути. В этом году необходимо построить все пять опор. В следующем мостостроевцы приступят к сбору металлоконструкций. Всего же работы рассчитаны на 4 года. Таким образом мост на дороге из Бодайбо в Таксимо (Республика Бурятия) должен быть сдан в 2028 году.