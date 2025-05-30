ФНП выявила мошеннический сайт, который выдает фальшивые документы

Суть мошеннической схемы заключается в том, что при сканировании QR-кода на поддельном документе пользователь перенаправляется не на официальный сайт, а на подставной ресурс, который ложно подтверждает легитимность подделки. Это создает серьезные риски, включая возможность подделки доверенностей, завещаний и других юридически значимых бумаг, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к чужому имуществу.