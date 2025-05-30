ФНП выявила мошеннический сайт, который выдает фальшивые документы

Федеральная нотариальная палата сообщила об обнаружении фишингового сайта, имитирующего официальный сервис проверки нотариальных документов по QR-коду.
Как выяснили специалисты, поддельный ресурс под доменом фнпрф.рф полностью копирует внешний вид страницы с официального портала, предназначенной для проверки подлинности документов, удостоверенных нотариусом.
Суть мошеннической схемы заключается в том, что при сканировании QR-кода на поддельном документе пользователь перенаправляется не на официальный сайт, а на подставной ресурс, который ложно подтверждает легитимность подделки. Это создает серьезные риски, включая возможность подделки доверенностей, завещаний и других юридически значимых бумаг, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к чужому имуществу.
Вице-президент нотариальной палаты Иркутской области Елена Измайлова пояснила, что граждане могут самостоятельно проверять документы через QR-коды, но важно делать это исключительно через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. При этом нотариусы всегда проводят проверку через Единую информационную систему нотариата, где выявить подделку не составляет труда.
Для надежной проверки рекомендуется использовать портал notariat.ru, где необходимо нажать кнопку «Проверить», дать доступ к камере устройства и отсканировать код на документе. Альтернативный безопасный способ — мобильное приложение нотариат.рф, которое также подключено к единой системе и позволяет определить, зарегистрирован ли документ с указанными данными.
Палата предупреждает: наведение камеры напрямую на QR-код может привести к переходу на поддельный сайт, именно этим способом и пользуются мошенники. Поэтому при работе с нотариальными документами следует проявлять максимальную осторожность.
Ранее стало известно, что мошенники создали фальшивую копию сайта Министерства внутренних дел России с целью кражи личной информации граждан.