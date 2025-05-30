Перевозчик ответил, может ли ребенок один ехать в автобусе в Беларуси летом

Стало известно, могут ли белорусские школьники на летних каникулах одни ездить в автобусе по городу, стране или за границу, сообщает ресурс перевозчиков «Атлас».
В зависимости от продолжительности маршрута и направления дети в Беларуси могут ездить одни в общественном транспорте с определенного возраста.
Так, с 7 лет дети в Беларуси могут ездить самостоятельно в городском и пригородном транспорте.
А вот в междугороднем автобусе или маршрутке по правилам автомобильных перевозок пассажиров подросток может поехать один только с 14 лет. До этого сопровождение ребенка совершеннолетним обязательно.
Для самостоятельной поездки в международном автобусе ребенок должен быть еще старше. В самостоятельную поездку за границу подросток может поехать лишь с 16 лет.
Во всех случаях несовершеннолетнему пассажиру следует иметь при себе документы, подтверждающие возраст.
Не стоит забывать также, что для детей на многих направлениях предусмотрены скидки или льготы на покупку билетов.
Что касается багажа, то его с собой ребенок может взять столько же, сколько и взрослый пассажир. По нормам пассажир имеет право взять в поездку бесплатно одно место маломерной клади: чемодан, рюкзак, саквояж или сумку габаритами не более 60 на 40 на 20 сантиметров и весом не более 20 килограммов. Или багаж, вписывающийся по сумме трех измерений в 120 сантиметров.
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