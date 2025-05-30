Перевозчик ответил, может ли ребенок один ехать в автобусе в Беларуси летом

Что касается багажа, то его с собой ребенок может взять столько же, сколько и взрослый пассажир. По нормам пассажир имеет право взять в поездку бесплатно одно место маломерной клади: чемодан, рюкзак, саквояж или сумку габаритами не более 60 на 40 на 20 сантиметров и весом не более 20 килограммов. Или багаж, вписывающийся по сумме трех измерений в 120 сантиметров.