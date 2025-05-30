«Пожалуйста, уйдите»: Симоньян ответила на критику за откровенную одежду перед детьми

К своему ответу журналистка прикрепила скриншот, на котором один из подписчиков делает ей замечание по поводу лосин в довольно грубом тоне. Отвечая на комментарий, она призвала людей «удержаться от хамства, от хабальства» и попыток сделать из ее канала «базар». Симоньян также поделилась, что у нее нет сил ни на конфликты, ни на приобретение нового гардероба, поэтому она «носит то, что носила всегда, что любил и любит муж».