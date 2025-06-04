Губернатор Самарской области встретился с участниками второго потока «Школы героев»

Обучающиеся узнают о современных технологиях управления, основах экономики и финансов, законодательстве и юриспруденции, антикризисном менеджменте, ораторском искусстве и др. Программа состоит из 502 учебных часов и будет идти год. Уже в августе участники второго потока «Школы героев» смогут пройти первую стажировку. Программа уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях.