Губернатор Самарской области встретился с участниками второго потока «Школы героев»

В среду, 4 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев», ставшей продолжением федерального образовательного проекта «Время героев». Для очного обучения отобрали 45 ветеранов СВО.
«Вы с достоинством прошли очень большой путь служения своей стране. Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей», — сказал глава региона.
Для участников спецоперации программа является уникальной возможностью пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру. Еще 45 действующих бойцов вошли в резерв программы. Всего на участие было подано 648 заявок, из них 229 кандидатов допустили к собеседованию с экспертами.
Обучающиеся узнают о современных технологиях управления, основах экономики и финансов, законодательстве и юриспруденции, антикризисном менеджменте, ораторском искусстве и др. Программа состоит из 502 учебных часов и будет идти год. Уже в августе участники второго потока «Школы героев» смогут пройти первую стажировку. Программа уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях.