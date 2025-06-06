Легендарные танки Т-34, выставка оружия и военный оркестр. Славгород принимает акцию «Марш Победы»

6 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Легендарные танки Т-34, участвовавшие в параде 9 Мая в Минске, прибыли 6 июня в Славгород. Их демонстрация стала частью общереспубликанской акции «Марш Победы», которая проходит в белорусских городах, удостоенных вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой отечественной войны», передает корреспондент БЕЛТА.
В программе мероприятия, подготовленного Вооруженными Силами — выставка оружия и военного снаряжения, показательные выступления сил специальных операций, концерт военного духового оркестра 30-й отдельной железнодорожной краснознаменной бригады транспортных войск, работа полевой кухни и угощение солдатской кашей. Но все же главным героем праздника стал подлинный Т-34, или так называемый «танк Победы». Эта модель стала самой известной боевой машиной советского производства и одним из лучших образцов времен Второй мировой войны по ряду характеристик — боевым, тактическим, защитным, эксплуатационным, ходовым и технологическим.
«На славгородской земле наши доблестные воины стояли насмерть в борьбе с врагами, берега рек Прони и Сожа обильно политы кровью защитников Отечества, — подчеркнул председатель Славгородского райисполкома Андрей Кожемякин. — Поэтому помнить о победителях, не забывать о жертвах геноцида — наш священный долг. Сегодня нам выпала честь и огромная ответственность принимать в нашем славном героическом городе общереспубликанскую акцию “Марш Победы”. Благодаря этому жители и гости нашего города смогли прикоснуться к танку Т-34 — боевой машине, которая громила врага на всех уголках фронта. В любых крупных операциях и локальных схватках она стала символом советской танковой мощи».
Увидеть своими глазами легендарную машину, которая давала уверенный отпор противнику на полях сражений, пришли сотни человек. По словам уроженки Славгорода Елены Назаренко, тема Великой Отечественной войны значима для районного центра, ведь в этот период его жители видели много горя и потерь. «Здесь проявили мужество и стойкость наши деды и прадеды, которые положили свои жизни за благополучие и свободу этой земли, — подчеркнула она. — Они сделали все, чтобы мы жили под мирным небом, учились и работали, создавали семьи и растили детей. Именно благодаря им мы со своими детьми и внуками смогли увидеть сегодняшний праздник».
Славгородчанка подчеркнула, что в силу возраста хорошо помнит рассказы ветеранов. Именно на этих трогательных, душещипательных, а иногда и жутких историях она росла и взрослела, по биографиям фронтовиков учила историю. «Это не придуманное и никем не навязанное — это действительно то, что пережили наши люди, — продолжила она. — Именно поэтому важно передать их воспоминания детям и внукам, чтобы они росли и знали, что сделали наши предки для их мирной жизни. А сегодня у молодежи есть возможность увидеть эту технику, которая больше не будет стрелять, а просто стоять, как напоминание о том страшном времени. Надеюсь, больше никогда наши сыновья не возьмут в руки автомат и не пойдут воевать».
Житель Горок Иван Ващилов приехал посмотреть на легендарные танки всей семьей, вместе с женой и тремя детьми. «Война — это очень страшно, и в полной мере я стал это осознавать с годами, — делится он. — Помимо взрослых, в то время погибло очень много детей. Даже мне, мужчине, только при одной этой мысли становится плохо, не говоря уже о просмотре военных фильмов. Не должно быть войны, а наши дети не должны страдать или оставаться сиротами. Хочу пожелать одного: пусть всегда над головой будет мирное небо. Мои предки тоже были на фронтах — воевал дед, и в нашей семье помнят и чтят память о нем, уважают историю и передают ее подрастающему поколению».
По словам начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Могилевской области Дмитрия Киреева, основная цель этого мероприятия — оставить след в юных умах и показать подрастающему поколению, насколько высока была цена, которую 80 лет назад наши предки заплатили за мир и свободу. «В Славгороде сегодня представлена военная техника и танки времен Великой Отечественной войны, экспозиция вооружения и снаряжения, находящаяся в 188-й гвардейской инженерной бригаде, — сказал он. — Выставку посещает много людей, и особенно она впечатляет детей».
Дмитрий Киреев с сожалением отметил, что в наше время многие страны занимаются переписыванием истории, а этого допускать нельзя. «Сегодня наша главная задача — не упустить нашу молодежь и не допустить, чтобы она забыла о том великом подвиге, который совершил в годы Великой Отечественной войны наш народ. Наша молодежь воспитывается на правильных ценностях, работа с ней поставлена на хорошем уровне. Так, открывается много военно-патриотических клубов, ребята с удовольствием носят форму, участвуют в различных конкурсах, в том числе на знание событий Великой Отечественной войны. Отрадно, что они продолжают нести в себе эту память и, уверен, передадут ее последующим поколениям».
Славгород по праву удостоен вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Эта земля 865 дней находилась под оккупацией, из 106 деревень в районе сожжена 51. На борьбу с врагом вышли бойцы Красной Армии и около 30 отрядов партизан и подпольщиков. В освободительных боях здесь погибли свыше 12 тыс. советских солдат, память о которых увековечивают до сих пор: ежегодно на территории района поисковики находят десятки останков воинов-освободителей, иногда даже удается установить имена героев. Всего в районе насчитывается почти 130 воинских захоронений. -0-