Легендарные танки Т-34, выставка оружия и военный оркестр. Славгород принимает акцию «Марш Победы»

Славгородчанка подчеркнула, что в силу возраста хорошо помнит рассказы ветеранов. Именно на этих трогательных, душещипательных, а иногда и жутких историях она росла и взрослела, по биографиям фронтовиков учила историю. «Это не придуманное и никем не навязанное — это действительно то, что пережили наши люди, — продолжила она. — Именно поэтому важно передать их воспоминания детям и внукам, чтобы они росли и знали, что сделали наши предки для их мирной жизни. А сегодня у молодежи есть возможность увидеть эту технику, которая больше не будет стрелять, а просто стоять, как напоминание о том страшном времени. Надеюсь, больше никогда наши сыновья не возьмут в руки автомат и не пойдут воевать».