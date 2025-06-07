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Топ-5 главных новостей в Молдове 7 июня 2025: Что шлют родным из Молдовы в ЕС, а что — в обратном направлении; почему в Молдове сложно обменять купюру в 100 евро — много подделок; в в

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 7 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 7 июня 2025:

1. В Молдову из Европы уже макароны присылают родителям: Какие продукты отправляют в нашу страну родственники из-за границы, и что просит привезти диаспора.

2. Поменять 100 евро: Какие проблемы ждут жителей Молдовы в банках и обменках — как самому отличить подделку.

3. Из Молдовы уходят облака: В выходные солнце будет палить беспощадно — спасайся, кто может.

4. В Молдове односельчанку Санду, на которую в суд подала президент, подвергают жестким репрессиям: Она лишилась работы, жилья и спокойной жизни за то, что посмела сказать правду о главе государства.

5. Скончался старейший житель Молдовы в возрасте 105 лет: Перед смертью он дал интервью и рассказал, как удалось прожить такую долгую жизнь.

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