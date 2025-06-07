DM: найдены скрытые «отпечатки» в Библии, меняющие теорию ее написания

Ученые при помощи искусственного интеллекта (ИИ) обнаружили скрытые данные в Ветхом Завете, ставящие под сомнение написание раздела Библии Моисеем, пишет британское издание Daily Mail.
Уточняется, что эти данные получили название — «лингвистические отпечатки пальцев».
«Исследование выявило три различных стиля письма с различным словарным запасом, предполагается, что несколько авторов и источников внесли свой вклад в книгу с течением времени. Исследователи с помощью искусственного интеллекта проанализировали 50 глав, выявив несоответствия», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Ветхий Завет писался в течение примерно 1000 лет, начиная с 1400 года до нашей эры и заканчивая 400 годом до нашей эры. По одной из версий, авторство принадлежит Моисею, по другой, возникшей примерно 200 лет назад, — над писанием работали несколько людей.
Новое исследование подтверждает вторую теорию, уточняет автор публикации.
«Новый метод исследования может произвести революцию в изучении древних текстов, помогая решить другие тайны авторства, выходящие за рамки Библии, такие как свитки Мертвого моря или исторические документы, авторство которых неясно», — отмечается в материале.
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