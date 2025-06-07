DM: найдены скрытые «отпечатки» в Библии, меняющие теорию ее написания

Издание отмечает, что Ветхий Завет писался в течение примерно 1000 лет, начиная с 1400 года до нашей эры и заканчивая 400 годом до нашей эры. По одной из версий, авторство принадлежит Моисею, по другой, возникшей примерно 200 лет назад, — над писанием работали несколько людей.