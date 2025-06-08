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Маск опубликовал странный пост в своей соцсети

В публикации Маска речь идёт о неком «занимательном исходе».

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит соцсеть X*, опубликовал загадочный пост на своей странице.

В публикации Маска речь идёт о неком «занимательном исходе».

«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал он.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил, что причина «сумасшествия» Маска кроется в наркотиках.

По данным журналистов, в частных разговорах Трамп охарактеризовал поведение Маска как неадекватное и связал его с возможным употреблением запрещённых веществ.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.