Маск опубликовал странный пост в своей соцсети

Американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит соцсеть X*, опубликовал загадочный пост на своей странице.
В публикации Маска речь идёт о неком «занимательном исходе».
«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал он.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил, что причина «сумасшествия» Маска кроется в наркотиках.
По данным журналистов, в частных разговорах Трамп охарактеризовал поведение Маска как неадекватное и связал его с возможным употреблением запрещённых веществ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.