Имущество жительницы Ростова Ольги Чернышевой продадут по решению суда

Напомним, ранее Верховный суд России отказал в передаче кассационной жалобы. Тогда Ольга Чернышева пыталась оспорить постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который в октябре 2024 года признал обоснованным решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о банкротстве и процедуре реструктуризации долга. Добавим, долговое требование со стороны кредиторов составляло 17,6 млн рублей.