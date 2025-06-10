Имущество жительницы Ростова Ольги Чернышевой продадут по решению суда

Имущество жительницы Ростова-на-Дону Ольги Чернышевой продадут по решению суда в рамках дела о банкротстве. Соответствующее решение вынесли в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
— Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — говорится в постановлении инстанции.
Напомним, ранее Верховный суд России отказал в передаче кассационной жалобы. Тогда Ольга Чернышева пыталась оспорить постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который в октябре 2024 года признал обоснованным решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о банкротстве и процедуре реструктуризации долга. Добавим, долговое требование со стороны кредиторов составляло 17,6 млн рублей.
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