Путин оценил оснащение онкоцентра в Воронеже отечественным оборудованием

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал «хорошим показателем» уровень оснащения отечественным оборудованием в БУЗ ВО «Воронежском областном научно-клиническом онкологическом центре».
Во вторник в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с главой государства общались главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной научно-клинический онкологический центр» Иван Мошуров и губернатор Воронежской области Александр Гусев, которые рассказали о работе онкоцентра и строительстве нового радиотерапевтического корпуса.
Путин поинтересовался, какой процент отечественного оборудования в онкологическом центре, Мошуров, в свою очередь, ответил, что данный показатель составляет более 60%.
«Здорово, это очень хорошо. Хороший показатель», — сказал глава государства, отвечая Мошурову.
На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний.
В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория.
Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России. Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.