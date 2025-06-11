Хищные скорпионовые мухи атакуют Ростовскую область в июне. Об этом зоолог Александр Евсюков рассказал изданию RostovGazeta.
Насекомые имеют характерное жало на брюшке. Как пояснил учёный, скорпионовых мух также называют скорпионницами. Это родственник обычной мухи, однако принадлежит к отдельному семейству. Мухи относятся к хищникам, питаются умершими насекомыми.
«У самцов загнутое сверху брюшко, которое напоминает жало скорпиона. Хотя жалить, по сути, они не могут», — рассказал эксперт.
Зоолог добавил, что скорпионовые мухи для человека безопасны.