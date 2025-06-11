Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хищные скорпионовые мухи атакуют Ростовскую область в июне

Насекомые имеют характерное жало.

Хищные скорпионовые мухи атакуют Ростовскую область в июне. Об этом зоолог Александр Евсюков рассказал изданию RostovGazeta.

Насекомые имеют характерное жало на брюшке. Как пояснил учёный, скорпионовых мух также называют скорпионницами. Это родственник обычной мухи, однако принадлежит к отдельному семейству. Мухи относятся к хищникам, питаются умершими насекомыми.

«У самцов загнутое сверху брюшко, которое напоминает жало скорпиона. Хотя жалить, по сути, они не могут», — рассказал эксперт.

Зоолог добавил, что скорпионовые мухи для человека безопасны.