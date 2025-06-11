Хищные скорпионовые мухи атакуют Ростовскую область в июне

Насекомые имеют характерное жало на брюшке. Как пояснил учёный, скорпионовых мух также называют скорпионницами. Это родственник обычной мухи, однако принадлежит к отдельному семейству. Мухи относятся к хищникам, питаются умершими насекомыми.