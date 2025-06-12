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Столичные медучреждения изменят график работы 12−15 июня

Медицинские учреждения Москвы будут работать по-особому графику в период праздничных выходных, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

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Источник: Freepik

«В 2025 году празднование Дня России приходится на период с 12 по 15 июня. В эти дни медицинские организации департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график», — говорится в сообщении.

Так, взрослые поликлиники 12 и 15 июня будут работать с 9:00 до 16:00, а 13 и 14 июня — с 9:00 до 18:00.

Детские поликлиники будут принимать пациентов 13 и 14 июня с 9:00 до 15:00, кабинеты дежурных врачей будут открыты все праздничные дни с 9:00 до 15:00.

Женские консультации, имеющие 10 и более участков, 12 и 15 июня будут работать с 9:00 до 16:00, а 13 и 14 июня с 9:00 до 18:00 будут открыты все женские консультации.

Травматологическая помощь в дни праздников будет оказываться в полном объеме.