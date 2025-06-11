Омский Минздрав опубликовал график работы поликлиник в длинные выходные

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало сегодня, 11 июня, график работы поликлиник во время длинных выходных.
Ведомство просит омичей обратить внимание на время работы медицинских учреждений в период с 12 по 15 июня. Так, прием и вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом будет осуществляется с 9:00 до 14:00 часов. Выход врачей на дом в праздничные дни продлится с 9:00 до 15:30 часов.
Практически неизменным останется в этот период прием пациентов специалистами неотложной медицинской помощи — с 9:00 до 18:00 часов. Также в обычном, круглосуточном режиме будут работать Скорая помощь, городские травмопункты и кабинет неотложной офтальмологической помощи, расположенный по адресу: улица Лермонтова, 60.