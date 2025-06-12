Александр Скрябин проверил ход работ по ремонту теплосети на улице Еременко

Как выяснилось, данный участок теплосети, введенный в эксплуатацию в 2008 году, ранее не имел аварийных ситуаций. Повреждение магистрали произошло во время плановых гидравлических испытаний. Специалисты объяснили, что для точного определения места повреждения необходимо было дождаться завершения испытаний и заполнения системы теплоносителем.