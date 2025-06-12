Александр Скрябин проверил ход работ по ремонту теплосети на улице Еременко

Глава города Александр Скрябин лично посетил место аварии на теплотрассе на улице Еременко, 89Б/7. В результате порыва трубопровода без горячего водоснабжения остались жители 20 многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовка. В ходе рабочей поездки глава города заслушал доклад представителей теплоснабжающей организации о ходе восстановительных работ.
Как выяснилось, данный участок теплосети, введенный в эксплуатацию в 2008 году, ранее не имел аварийных ситуаций. Повреждение магистрали произошло во время плановых гидравлических испытаний. Специалисты объяснили, что для точного определения места повреждения необходимо было дождаться завершения испытаний и заполнения системы теплоносителем.
— Горячее водоснабжение необходимо восстановить как можно быстрее во всех домах, где оно отсутствует. Поручил ресурсоснабжающим организациям ускориться, усилить бригады, обязательно должно быть организовано своевременное информирование жителей о причинах и сроках проведения работ, — добавил Александр Скрябин.